Энрике: «У нас большое количество квалифицированных футболистов. Будем справляться без Месси»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал травму лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, а также ответил на заявление Луиса Суареса, который сказал, что футбол – это мужская игра.

«В прошлом сезоне Месси пропустил два с половиной месяца, но мы справились. У нас много квалифицированных футболистов на скамейке. Но с Лео у нас больший потенциал, нежели без него. Будем стараться справляться с соперниками. Что касается Суареса, то я уверен, что он не хотел никого обидеть. Не нужно иначе интерпретировать его слова», – заявил специалист.