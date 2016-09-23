Уилкшир: «Хочу закончить карьеру в «Динамо»

Австралийский полузащитник «Динамо» Люк Уилкшир, выступавший за клуб с 2008 по 2014 года, поделился мнением о возвращении в стан бело-голубых.

– Самая частая фраза, которую вы слышите последний месяц, наверное, «Добро пожаловать назад»?

– Да. Мне очень приятно, я рад, что вернулся. Изначально я не хотел уезжать, но так сложились обстоятельства. Последние два года я мечтал о том, чтобы вновь оказаться здесь. Это мой клуб, и я горд, что снова буду представлять его – настолько хорошо, насколько это возможно.

– И возвращаться в Австралию после завершения карьеры вы не собираетесь?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Главная проблема Австралии в том, что она находится очень далеко от всего остального мира. Но я стараюсь не исключать любые варианты. Все возможно. Пока я хочу наслаждаться тем, что у меня есть. Хочу играть за «Динамо» настолько долго, насколько это возможно. Здесь хочу закончить свою карьеру. А там посмотрим.

– Получается, для вас Гус Хиддинк, как и для болельщиков сборной России, особенный человек.

– Однозначно. Тот тренер из «Бристоль Сити» пытался разрушить мою футбольную карьеру, но Гус не дал этого сделать. Он пригласил меня на тренировочный сбор, где я, конечно, очень старался показать все, на что способен. Отсутствие игровой практики Гуса не смутило, хотя для большинства тренеров, я знаю, это очень важное условие, необходимое для попадания в команду. Мне повезло, я Гусу очень благодарен.