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Мутко: «С сегодняшнего дня Фернандес – не легионер»

23 сентября 2016, 13:38
38

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что собрание исполкома рассмотрело вопрос получения защитником ЦСКА Марио Фернандесом российского гражданства. По словам Мутко, с сегодняшнего дня футболист перестанет считаться легионером.

«На Исполкоме РФС мы рассматривали обращение ЦСКА и главного тренера сборной России Станислава Черчесова по Фернандесу и дали футболисту российское гражданство. Поручили администрации работать, чтобы наши коллеги в Бразилии разрешили ему выступать за нашу сборную. С сегодняшнего дня Марио Фернандес не будет считаться легионером», – заявил министр спорта России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Фернандес Марио Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (38)
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Kulimen
1474627355
Хоть что-то полезное сделал, плюсую +
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арейская
1474628588
Ну вот , уже четверо, ещё семь и основа готова...
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каа
1474629186
Удачи Марио...))) Один из немногих,кто не зря ест свой хлеб...
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VikNMar
1474636787
Игрок хороший , но за сборную должны играть настоящие россияне .......
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Алания ни кому продавал
1474637007
Мутко ревнивый и за Газзаев. Фернандес лучший игрок в сборную.
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prtcs
1474638539
Удачи парню в играх за Россию.
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Шнюхинс
1474639632
надо сделать так что бы все славяне играли за Россию если глаза коричневые или нос кривой уже не давать российского гражданства
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ПФК ЦСКА Моscow
1474642973
новый русский!
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Aztec58
1474643478
Подарок Гинеру, ага. За сборную России конский Марио играть естественно не будет, но легионером уже не считается. Ждём ответного хода ранее судимого уроженца Харькова.
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спартач 23рус
1474644911
да нах он нужен . лично мне такая сборная не нужна скоро пол бразилии будет за нас играть . это лично мое мнение
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