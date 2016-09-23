Мутко: «С сегодняшнего дня Фернандес – не легионер»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что собрание исполкома рассмотрело вопрос получения защитником ЦСКА Марио Фернандесом российского гражданства. По словам Мутко, с сегодняшнего дня футболист перестанет считаться легионером.

«На Исполкоме РФС мы рассматривали обращение ЦСКА и главного тренера сборной России Станислава Черчесова по Фернандесу и дали футболисту российское гражданство. Поручили администрации работать, чтобы наши коллеги в Бразилии разрешили ему выступать за нашу сборную. С сегодняшнего дня Марио Фернандес не будет считаться легионером», – заявил министр спорта России.