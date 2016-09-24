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    Чемпионшип. «Астон Вилла» вырвала ничью у «Ньюкасла» и другие результаты

    В матче девятого тура Чемпионшипа «Ньюкасл» сыграл вничью с «Астон Виллой» – 1:1. Оба гола забили игроки бирмингемцев: Томми Элфик поразил свои ворота, а Аарон Чибола восстановил равновесие в концовке встречи.

    В других встречах тура «Брайтон» переиграл «Барнсли», «Дерби» уступил «Блэкберну», «Фулхэм» крупно проиграл «Бристоль Сити», «Лидс» одолел «Ипсвич», «Норвич» взял верх над «Бертоном», «КПР» и «Бирмингем» сыграли вничью, «Рединг» одержал победу над «Хаддерсфилдом», «Ротерхэм» оказался слабее «Кардиффа», «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ноттингем», «Вулверхэмптон» был сильнее «Брентфорда».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 9-й тур

    Фулхэм – Бристоль – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 10; 0:2 – Фримэн, 60; 0:3 – Рейд, 68; 0:4 – Флинт, 83.

    Удаления: МакДональд, 80 – нет.

    Рединг – Хаддерсфилд – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Биренс, 41.

    Удаления: нет – вал ла Парра, 26.

    Лидс – Ипсвич – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вуд, 35.

    Шеффилд Уэнсдэй – Ноттингем Форест – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ленсбери, 35; 1:1 – Ли, 68; 2:1 – Ли, 90.

    Ротерхэм – Кардифф – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Браун, 60; 1:1 – Ламберт, 73; 1:2 – Ламберт, 79.

    Норвич – Бертон – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Олссон, 29; 1:1 – Окинс, 46; 2:1 – Мерфи, 47; 3:1 – Пинто, 89.

    Удаления: нет – Фланаган, 76.

    Брайтон – Барнсли – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Маррей, 12; 2:0 – Маррей, 48.

    Вулверхэмптон – Брентфорд – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тейшейра, 47; 2:0 – Тейшейра, 57; 2:1 – Кайкай, 67; 3:1 – Кавалейро, 90.

    Дерби Каунти – Блэкберн – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Выдра, 69; 1:1 – Эмнес, 70; 1:2 – Грехэм, 73.

    КПР – Бирмингем – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Юткевич, 23; 1:1 – Колкер, 39.

    Астон Вилла – Ньюкасл – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Элфик, 29 (в свои ворота); 1:1 – Чибола, 89.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 сентября 2016, 23:30

      Тейшейра тащит
      Не зря такие деньги за него отдали

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