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  • Луческу: «Мои игроки хорошо готовы, не вижу никакой проблемы в таком графике»

Луческу: «Мои игроки хорошо готовы, не вижу никакой проблемы в таком графике»

23 сентября 2016, 11:37
4

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о ходе подготовки к матчу восьмого тура РФПЛ с «Анжи», который пройдет 25 сентября.

«Дайте нам отойти от игры на Кубок, завтра уже будем думать об «Анжи». «Анжи» неплохо выступает, три победы, они идут в верхней части таблицы. Это уже говорит о том, что команда очень сильная. На Новосельцева точно не сможем рассчитывать, Жирков — под вопросом. Файзулин и Рязанцев работают по индивидуальной программе, остальные — в общей группе. На Западе клубы еще больше матчей проводят, так что график у нас приемлемый. Мои игроки хорошо готовы, не вижу никакой проблемы в таком графике, они быстро восстанавливаются.

Нельзя говорить, что у «Зенита» есть два или полтора состава. Просто есть состав, в котором все готовы выйти на поле. Вратари — мой большой вопрос. Каждый раз решаю, кто выйдет на поле. Я знаю, как лучше использовать того или иного голкипера. Ломбертс долго лечился, поэтому я не мог его использовать. Теперь он вошел в группу игроков, которых я использую. Нико — футболист высокого класса. Уверен, он нам еще поможет. Здоровая конкуренция присутствует», — сказал наставник.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Луческу Мирча
Комментарии (4)
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panmon
1474621336
Нельзя говорить, что у «Зенита» есть два состава, когда в команде Кокорин и Лодыгин...
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Legioner-05
1474622169
Будем биться,хотя шансов мало,но они всегда есть!
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Edward52
1474638214
Что-то мне подсказывает, что у Зенита будет небольшая проблема в Каспийске. Во всяком случае могут увести 1 очко.
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a-rakhmatov
1474639547
Цыган на коне....)))
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