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    Фалькао пропустит ближайший матч «Монако» в Лиге 1

    Нападающего «Монако» Радамеля Фалькао выписали из больницы, сообщает AFP. Напомним, что футболисту потребовалась помощь врачей после матча чемпионата Франции с «Ниццей» (0:4). В одном из эпизодов колумбиец столкнулся с вратарем команды соперника, в результате чего получил сотрясение.

    Ожидается, что Фалькао пропустит ближайший матч «Монако» в Лиге 1 (против «Анже»).

    Напомним, что «Монако» – соперник ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2016 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 сентября 2016, 10:02

      Когда-то его потеря сильно сказывалась на игре команды,а сейчас увы и не заметят...

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