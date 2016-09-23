Нападающего «Монако» Радамеля Фалькао выписали из больницы, сообщает AFP. Напомним, что футболисту потребовалась помощь врачей после матча чемпионата Франции с «Ниццей» (0:4). В одном из эпизодов колумбиец столкнулся с вратарем команды соперника, в результате чего получил сотрясение.

Ожидается, что Фалькао пропустит ближайший матч «Монако» в Лиге 1 (против «Анже»).

Напомним, что «Монако» – соперник ЦСКА по группе в Лиге чемпионов.