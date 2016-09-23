В связи с новой травмой Компани «Манчестер Сити» готов предложить за Бонуччи 50 миллионов

«Манчестер Сити» намерен усилить защитную линию в зимнее трансферное окно.

Защитник манкуинанцев Венсан Компани вновь травмировался, проведя всего один матч после прошлого повреждения. В связи с этим «Манчестер Сити» готов предпринять попытку купить игрока «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Сообщается, что англичане могут заплатить туринцам 50 миллионов фунтов за их футболиста. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее называл Бонуччи одним из своих любимых игроков, отмечая его умение начинать атаки.

Летом Бонуччи пытался приобрести «Челси», однако сделка не состоялась.