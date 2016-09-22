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  • Ломбертс: «Хотел доказать Луческу, что я хороший игрок и заслуживаю места на поле»

Ломбертс: «Хотел доказать Луческу, что я хороший игрок и заслуживаю места на поле»

22 сентября 2016, 18:49
2

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от победного матча 1/16 финала Кубка России с «Тамбовом» (5:0).

— Было очень тяжело играть на таком поле, поэтому здорово, что мы сыграли очень сосредоточенно. Если бы мы проиграли здесь, это стало бы событием, а победа будет воспринята всеми, как нечто очевидное, тем не менее, мы счастливы, потому что показали такой результат на таком газоне.

— Как вам атмосфера в Тамбове?

— Наверное, это комфортная атмосфера для хозяев поля — сегодня для них была самая важная игра в этом году. К сожалению для местных болельщиков, им не удалось увидеть ни одного гола в наших воротах. Я счастлив, что мы прошли дальше, мы смотрели вчерашние матчи «Спартака» и ЦСКА, поэтому очень довольны результатом.

— Как вы себя чувствуете физически?

— Я доволен своей игрой и тем, что смог показать всем, что я все еще игрок «Зенита». Мне пришлось долго ждать этого шанса и я надеюсь, что после с этой игры буду чаще выходить на поле. Мое состояние — хорошее, я очень напряженно тренировался два месяца или чуть более, чтобы доказать тренеру, что я хороший игрок и заслуживаю места на поле. Да, я счастлив за моих друзей и семью, которые были разочарован тем, что я уже давно не выходил в составе сине-бело-голубых.

— Показывает ли эта игра то, что Кубок России небезразличен «Зениту»?

— Для нас важна каждая игра, в прошлом году мы выиграли кубок, и это позволило нам сыграть в Лиге Европы в этом сезоне, это кратчайший путь к европейскому футболу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Кубок Зенит Тамбов Ломбертс Николас
Комментарии (2)
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Андрей32
1474560219
Нико молодец, с душой относится к своей работе, да и давно у нас. Но эти его заявления об уходе, какое-то подвешенное состояние... Пора давать дорогу молодым, а возраст у Ломбертса далеко не детский. Тут или искать команду послабее, чтобы регулярно выходить в основе, или довольствоваться непродолжительными выходами на замену. Но как сменщик он очень хорош, такого уровня защитника иметь на скамейке - это своеобразная привилегия
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MrVanes-Zenit
1474568443
Очень радостно, что Нико наконец сыграл Наша, не побоюсь этого слова, легенда
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