Луческу: «Буду продолжать привлекать в «Зенит» молодых игроков»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился наблюдениями от матча 1/16 финала Кубка России, в котором его команда одержала крупную победу над «Тамбовом» (5:0).

«Провели очень сложный первый тайм, хозяева активно начали и нанесли несколько опасных ударов. Хорошо, что удалось забить один гол в первом тайме, а после второго мы полностью завладели преимуществом. К сожалению, качество поля не позволило показать футбол, который понравился бы болельщикам.

Буду продолжать привлекать в команду молодых игроков. Мы вместе прошли летние сборы, они знают мои принципы игры. Это перспективные ребята, за выступлениями которых я пристально наблюдаю», – заявил Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».