Вернблум: «У «Спартака» классный стадион, но у ЦСКА – лучше»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от нового стадиона армейского клуба. По словам шведского хавбека, «Арена ЦСКА» лучше, чем «Открытие Арена».

– Новый стадион ЦСКА великолепен. На таких стадионах и нужно играть в футбол. Думаю, через два-три года после ЧМ-2018, когда многие клубы в России обзаведутся новыми стадионами, все будет просто замечательно.

– Чувствуете себя там как дома?

– Конечно. Когда я выходил на поле и видел эти переполненные трибуны, я чувствовал, что, наконец, мы дома. У нас много ребят, которые давно играют в команде. Некоторые ждали этого момента десять лет. За них я рад даже больше, чем за себя.

– Чей стадион лучше, ЦСКА или «Спартака»?

– Конечно, наш стадион лучше. Но, должен сказать, арена у «Спартака» тоже классная. Как я уже сказал, очень важно, что в вашей стране строят новые стадионы. Теперь вам нужно научиться завлекать на трибуны людей. Речь ведь даже не о строительстве стадионов, а о «строительстве» атмосферы. Важно не только то, что происходит на поле, но и то, что происходит вокруг. Сейчас ситуация с посещаемостью в российской Премьер-лиге не самая лучшая. Но, я считаю, что ваша страна достойна большего. Полные трибуны – это то, за что вам сейчас надо бороться, – цитирует Вернблума «Российская газета».