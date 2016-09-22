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  • Вернблум: «У «Спартака» классный стадион, но у ЦСКА – лучше»

Вернблум: «У «Спартака» классный стадион, но у ЦСКА – лучше»

22 сентября 2016, 15:33
18

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от нового стадиона армейского клуба. По словам шведского хавбека, «Арена ЦСКА» лучше, чем «Открытие Арена».

– Новый стадион ЦСКА великолепен. На таких стадионах и нужно играть в футбол. Думаю, через два-три года после ЧМ-2018, когда многие клубы в России обзаведутся новыми стадионами, все будет просто замечательно.

– Чувствуете себя там как дома?

– Конечно. Когда я выходил на поле и видел эти переполненные трибуны, я чувствовал, что, наконец, мы дома. У нас много ребят, которые давно играют в команде. Некоторые ждали этого момента десять лет. За них я рад даже больше, чем за себя.

– Чей стадион лучше, ЦСКА или «Спартака»?

– Конечно, наш стадион лучше. Но, должен сказать, арена у «Спартака» тоже классная. Как я уже сказал, очень важно, что в вашей стране строят новые стадионы. Теперь вам нужно научиться завлекать на трибуны людей. Речь ведь даже не о строительстве стадионов, а о «строительстве» атмосферы. Важно не только то, что происходит на поле, но и то, что происходит вокруг. Сейчас ситуация с посещаемостью в российской Премьер-лиге не самая лучшая. Но, я считаю, что ваша страна достойна большего. Полные трибуны – это то, за что вам сейчас надо бороться, – цитирует Вернблума «Российская газета».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Вернблум Понтус
Комментарии (18)
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Шаен
1474547897
Все правильно сказал! Респект Понтусу!)
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Тraumtanzеr
1474548199
В конюшне овёс со спайсом мешают, да?
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Freyk
1474548818
Ну как бы по всем критериям стадион «Спартака» мягко говоря не уступает, я понимаю, что он не может хвалить конкурента, но сказал бы хоть, что обе хорошие и не выделить лучшую...
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inzek
1474549549
играл бы, к примеру, за Терек, то не удивлюсь что Ахмат-арена была бы лучшей. Где платят-там и лучше)
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Юрий Крутько
1474549901
Правильно мыслит Понтус:параллельно со строительством новых стадионов(и неважно, чей именно немного лучше) очень много и упорно работать над посещаемостью всех лиг российского футбола, конечно, прежде всего в Примьер-лиге.
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Stepanida
1474553806
чем ипподром лучше свинарника?
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саня 1996
1474554952
ЦСКА------ЧЕМПИОН!!!!!
Ответить
84aivengo
1474555963
по денежным затратам-да... а так обе арены симпатичные и ультрасовременные
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andrebest4
1474557910
всяк кулик свое болото хвалит))))главное построили и одним хорошим газоном стало больше
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shurik45
1474559213
Как болельщику ЦСКА,конечно хотелось бы видеть немного другую архитектуру стадиона. А так считаю ,что обе арены по- своему креативны . Мечтаю побывать на обеих аренах .
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