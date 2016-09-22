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    Девич: «В матче с «Читой» игроки «Рубина» не выполнили требования тренера»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич, гол которого принес казанской команде победу в матче 1/16 финала Кубка России над «Читой», поделился своими впечатлениями от встречи.

    — Есть моменты, над которыми нам нужно работать. Это была не совсем наша игра, но мы забили и идем дальше, что для нас сейчас очень важно.

    — В первом тайме вы доминировали и мало что позволили создать «Чите», но второй там был более сложным. Почему так получилось?

    — Второй тайм у нас не получился. Не то, чтобы ошибались в передачах, но в единоборствах были не так хороши, были более расслабленными и не выполнили требования тренера. Где-то нам даже повезло, что соперник не сравнял счет. «Чита» борется за выход в ФНЛ, и я желаю им удачи. Это очень хорошая команда, которая достойна выхода в ФНЛ.

    — Что вы думаете по поводу вчерашних результатов Кубка России? Они вас удивили?

    — Честно говоря, нет. Знаю, что команды ФНЛ очень цепкие, жесткие. Дорога и разница во времени, как бы мы ни хотели свести эти факторы к минимуму, в любом случае влияют. «Спартак», ЦСКА, «Ростов» вылетели. В прошлом году мы вылетели в 1/16 финала, поэтому пройти эту стадию было очень важно.

    — Забитый гол лично вам придаст уверенности?

    — Любой гол придает уверенности. Тем более, я долго не играл. Я нападающий, от которого требуются голы, и очень рад, что использовал этот момент. Для этого и работаем на тренировках. Конечно, надо отметить и хорошую передачу Цакташа.

    — Что скажете болельщикам, которые приехали поддержать команду?

    — Очень им благодарен. Хочу извиниться, что не подошел после игры. Футболками поменялся и ушел, потому что не хотел усугублять состояние после простуды. Спасибо им большое, надеюсь, мы будем их больше радовать в этом сезоне.

    Источник: ФК «Рубин»

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    22.09.2016 14:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2016, 05:16

      С Читой можно было бы забить побольше мячей)))

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 сентября 2016, 17:11

      Что ж вы так?

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      Рейтинг: +17

      Маркоc 22 сентября 2016, 15:31

      Работники клуба

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      Рейтинг: +332

      семечкин 22 сентября 2016, 14:56

      неужели кто-то поехал из Казани в Читу, чтобы посмотреть игру??????

      0
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      Рейтинг: +17

      Маркоc > семечкин 22 сентября 2016, 15:31

      аботники клуба

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