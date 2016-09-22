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  • Черчесов: «Новая программа подготовки юных игроков выведет футбол в России на новый уровень»

Черчесов: «Новая программа подготовки юных игроков выведет футбол в России на новый уровень»

22 сентября 2016, 12:40
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что новая программа подготовки юных футболистов, разработанная совместно Министерством спорта РФ, РФС и немецким футбольным союзом, поможет футболу в стране выйти на новый уровень.

«Убежден, данная программа вытолкнет наш футбол на новый уровень. По-моему, в 2004 году, когда Германия запускала свой проект развития юношей, я беседовал в Дюссельдорфе с немецким коллегой. И он был уже тогда убежден, что все это даст результат. Я же был настроен немножко скептически. Но надо отдать должное немцам – они выдержали программу, и результат налицо. Чемпионами стали только в 2014 году, но это вовсе не значит, что уже в 2010 у них не было базы для взятия золотых медалей. Поэтому и нам нужно с помощью этого проекта сделать скачок.

Несколько аспектов, которыми выделяется программа. Она базируется на развитии индивидуальных качеств футболистов. И мы видим в Германии того же Киммиха, Боатенга, которые были вовлечены в свое время в эти школы. И индивидуальность заключается, кстати, не в том, что ты техничный или бить умеешь, а в личности человека. На такие вещи программа тоже обращает внимание. Как правильно сказали, с 10 до 14 лет закладываются основные технические вещи и начинаются ставиться цели.

Еще плюс программы – единая методика, по которой будут заниматься ребята разных возрастов. Все упражнения, подобранные в программе, идут через мяч. Понятная программа, тренер любого уровня быстро схватит все необходимое. Ну и самое главное – написана она действительно от сердца. Две мощные страны и мощная фирма – мы должны друг другу помогать», – заявил Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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ASG
1474537754
А самим в 2004 году составить такую программу не вариант было? Куда мы катимся..все надо тырить и покупать за бешеные бабки, своего ничего совсем не осталось
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Garrincha58
1474540110
Это очередные популистские лозунги перед выборами мутка и К*, если его выберут еще лет на 10-15 откатимся назад! Неужели непонятно зачем его выбирают лишь только для того чтобы провести ЧМ, а там и трава не расти
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Aztec58
1474540431
Деньги растащат и больше НИ-ЧЕ-ГО.
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андрей андреев
1474540734
В Германии не воруют,а здесь если 40% денег дойдёт до спортшкол-это хорошо.Да и те,оставшиеся,наверное спи*дят на местах
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Алексей1988
1474544765
Очень желаю, что Валерий стал во главе... От этих мудаков и прочих путинских дружков уже тошнит!
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Joko21
1474561485
поговорят сейчас, выделят баснословные деньги на детей, а потом их (деньги) распилят и растащат по карманам
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СТАЛКЕР7
1474580799
болтать - не мешки ворочать (с) сколько раз, скажи мне сколько раз вы уже говорили это.... вы все поднимаете уровень и поднимаете. а выиграть не можем, это как игра без концовки, точнее есть концовка, но она всегда печальная
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