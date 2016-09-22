Черчесов: «Новая программа подготовки юных игроков выведет футбол в России на новый уровень»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что новая программа подготовки юных футболистов, разработанная совместно Министерством спорта РФ, РФС и немецким футбольным союзом, поможет футболу в стране выйти на новый уровень.

«Убежден, данная программа вытолкнет наш футбол на новый уровень. По-моему, в 2004 году, когда Германия запускала свой проект развития юношей, я беседовал в Дюссельдорфе с немецким коллегой. И он был уже тогда убежден, что все это даст результат. Я же был настроен немножко скептически. Но надо отдать должное немцам – они выдержали программу, и результат налицо. Чемпионами стали только в 2014 году, но это вовсе не значит, что уже в 2010 у них не было базы для взятия золотых медалей. Поэтому и нам нужно с помощью этого проекта сделать скачок.

Несколько аспектов, которыми выделяется программа. Она базируется на развитии индивидуальных качеств футболистов. И мы видим в Германии того же Киммиха, Боатенга, которые были вовлечены в свое время в эти школы. И индивидуальность заключается, кстати, не в том, что ты техничный или бить умеешь, а в личности человека. На такие вещи программа тоже обращает внимание. Как правильно сказали, с 10 до 14 лет закладываются основные технические вещи и начинаются ставиться цели.

Еще плюс программы – единая методика, по которой будут заниматься ребята разных возрастов. Все упражнения, подобранные в программе, идут через мяч. Понятная программа, тренер любого уровня быстро схватит все необходимое. Ну и самое главное – написана она действительно от сердца. Две мощные страны и мощная фирма – мы должны друг другу помогать», – заявил Черчесов.