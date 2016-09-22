Дибиргаджиев намерен стать игроком «Милана»

Нападающий «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев назвал свои основные цели на ближайшие годы. Напомним, футболист принадлежит «Анжи».

«В «Анжи» я попал только в конце 2014-го – папа сам позвонил в клуб и попросил устроить просмотр в дубль. Летом меня не взяли, а зимой приняли в команду. В феврале меня признали лучшим молодым игроком Кубка ФНЛ, а через полгода я дебютировал за «Анжи» в официальном матче.

Весь прошлый год я ждал шанса, но так и не получил его – играл только в молодежном первенстве. Летом на сборах поговорил с новым главным тренером Павлом Врбой и сказал, что не могу ждать: мне 20 лет, хочется играть, а не сидеть на скамейке. Он одобрил мое решение – мол, если есть вариант, нужно решаться.

Мечта – выступать за «Милан». Задача на ближайшие годы – добраться до высшей лиги Португалии. Цель на этот сезон – обойтись без травм и стать лучшим бомбардиром третьего дивизиона Португалии. А что? Шесть голов уже есть», – заявил Дибиргаджиев.