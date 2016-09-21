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    Семин: «Кубок России не любит шуток»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после победы в матче 1/16 Кубка России против «Химок» (3:0).

    – Кубок шуток не любит. Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к матчу. После забитого мяча стало полегче, но это был напряженный кубковый матч с серьезными единоборствами. Хорошо, что на синтетике никто не получил травму. Прошли в следующий круг. Задачу на этот этап выполнили.

    – Многие команды Премьер-лиги вылетели. Как-то обращали на это внимание?

    – Они играли до нас. Я сказал о том, что нужна большая концентрация, иначе мы не пройдем дальше. В Кубке очень много сюрпризов. Нам не хотелось, чтобы был сюрприз, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2016 22:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +504

      alex-76 22 сентября 2016, 16:33

      Кое-кто уже дошутился.....

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 сентября 2016, 09:11

      В финале кубка России встретится Локо с Краснодаром.....другие претенденты слили игру))))

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 сентября 2016, 02:22

      С победой локо ))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 сентября 2016, 00:47

      Респект за такой настрой на Кубок страны!А не как некоторые...да что там,многие!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 сентября 2016, 22:51

      Хороший матч , отличный результат , ждем что то подобного в чемпионате!

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