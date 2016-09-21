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    Мостовой: «Не увидел в действиях «Спартака» расслабленности или недонастроя»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче 1/16 Кубка России от «СКА-Хабаровска» (0:1). По словам эксперта, в действиях москвичей не было расслабленности или недонастроя.

    «Подтвердилось одно из главных правил кубковых матчей. Мы знаем, что не только у нас в национальном Кубке аутсайдеры преподносят сюрпризы. Вот на такую ситуацию наткнулся «Спартак» в Хабаровске. Но надо отдать должное «СКА-Хабаровск», они играли самоотверженно, остро и боевито.Не увидел в действиях «Спартака» расслабленности или недонастроя. Может, помешало поле, но лучше не стоит обращать на это внимание. Лучше лишний раз похвалить «СКА-Хабаровск».

    Не думаю, что вылет из Кубка России как-то подорвeт уверенность красно-белых. Наоборот, у них теперь преимущество. Они вылетели очень кстати, ведь конкурентам – ЦСКА и «Зениту» – играть в еврокубках, а «Спартаку» – только в чемпионате», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2016 15:13
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 21 сентября 2016, 16:53

      То есть это их уровень??? ... ну это уже чересчур...

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