Хави: «Гвардиола – победитель. Он хочет выиграть в этом сезоне все»

Полузащитник «Аль-Садд» Хави, известный по выступлениям за «Барселону», прокомментировал работу своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы. По словам футболиста, у рулевого «Манчестер Сити» есть все, чтобы одержать победу во всех турнирах, в которых участвует его команда.

«Гвардиола – победитель. Он хочет выиграть в этом сезоне все. И я не вижу причин, по которым у его «Манчестер Сити» это не получится. Он добился огромных высот с «Барселоной», может повторить это с «Сити». Но, конечно, приоритетным турниром для Пепа является Лига чемпионов. Горожане установили лидерство в Премьер-лиге, но я уверен, что Гвардиола не допустит расслабленности в раздевалке», – заявил Хави.