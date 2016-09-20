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    Шалимов: «В свои 25 я мог чудить похлеще Мамаева»

    И.о. главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что в поступке хавбека Павла Мамаева, оставившего в казино в Монте-Карло приличную сумму денег после неудачного выступления сборной России на Евро-2016, нет ничего страшного. По словам наставника, игрок имел право тратить свои честно заработанные деньги.

    – Верите, что футболисты после матча с Уэльсом могли назвать себя г…ном?

    – Не думаю, что футболисты действительно считают себя тем, кем их назвали. Такая трактовка, возможно, и применима, когда многие в команде только начинают свою карьеру. Но у нас достаточно опытная сборная.

    – Что думаете об истории Мамаева и Кокорина?

    – Когда мне было 25, я мог чудить и похлеще Мамаева. И многие чудят, особенно когда появляются приличные деньги. Паша, безусловно, начудил, но деньги он не украл, а заработал и заплатил с них налоги. И если он станет думать о том, что о нем скажут, то это перейдет и на поле. А мне нужен именно Мамаев – такой, какой есть. Не закомплексованный. Личность нужна. Может, он и фото из самолета выложил потому, что хотел, чтобы все его атаковали – и так стать сильнее? Хотел бы сказать о том, что в современном мире много всяких штук, которые не оставляют публичному человеку шанса остаться незамеченным – я имею ввиду соцсети, прежде всего. Это не оставляет и шанса на саморазвитие, все озабочены тем, что напишут в Instagram совершенно незнакомые люди. Эмоции нужны для дела, а футболисты тратят их на всякую чушь, расстраиваясь из-за того, что кто-то про них написал какую-то ерунду. Я на стороне Паши, с одним добавлением – публичные люди все-таки должны думать о том, какой они пример подают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 19:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 сентября 2016, 18:16

      Хорошо сказал.Даже добавить нечего!

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 21 сентября 2016, 10:25

      Шалимов: «В свои 25 я мог чудить похлеще Мамаева, но "чудо" не выросло.»

      -2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 21 сентября 2016, 08:28

      Если бы это было после победы,то никто и слова не сказал. А так получается, что им по барабану как они сыграли и наплеватьим на то, что болельщики были унижены и оскорблены их игрой. Шалимов ты не прав.

      -2
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 20 сентября 2016, 22:52

      зря ты это ляпнул ..теперь ты не тренер а, собутыльник.. жить тебе осталось до пришествия нового парня)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 21:50

      Правильно ответил.

      1
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      Рейтинг: +6

      KWN37 20 сентября 2016, 21:20

      Какая, оказывается, тяжкая ноша-этот инстаграм: выложить, читать, рефлексировать и рыдать от оскорблений...прям герой.

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 20 сентября 2016, 21:06

      Молчал бы педрила, мы 1994 год помним

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 сентября 2016, 20:50

      Так вот почему в сборной СССР были Мировые Игроки...им не мешали соцсети!))

      1
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      Рейтинг: +256

      477 20 сентября 2016, 20:49

      Игорь людьми нужно быть ! ВОТ бы СТАЛИН был бы вашим тренером!Я бы поржал!!!!!

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      Рейтинг: +31

      user3618 20 сентября 2016, 20:04

      Понравился ответ Шалимова, походу мужик нормальный, не то что многие пид...рки.

      -1
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