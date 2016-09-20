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    Налдо: «Португальская лига сильнее российской из-за скорости и внимания к тактике»

    Бразильский защитник Налдо, недавно перешедший в «Краснодар» из «Спортинга», сравнил португальскую Примейру и российскую Премьер-лигу. По словам игрока, чемпионат Португалии сильнее российского из-за более высокой скорости и пристального внимания к тактике.

    «В чемпионате Португалии больше внимания уделяют тактике, а еще скорости там выше. В России игроки играют с большой самоотдачей, увиденное тут мне понравилось. Думаю, что РФПЛ растет. Лично я считаю самым сильным чемпионатом испанскую Примеру. Какая лига сильнее – португальская или российская? Думаю, что португальская – из-за скорости и внимания к тактике. К тому же там больше команд и больше матчей, так что приходится тяжелее. «Риу Аве» вполне может отнять очки у «Спортинга». Средние или маленькие команды оказывают достойное сопротивление всем. Как это происходит в России, я пока еще не так хорошо изучил», – заявил футболист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2016 18:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6

      KWN37 20 сентября 2016, 21:09

      и ведь не поспоришь...

      -1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 сентября 2016, 19:24

      больше команд но за чемпионство борятся 2-3 команды, в РФПЛ их 7 беря по прошлому сезону

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 19:06

      Скоропалительные выводы, блин, ты полетай, поиграй, посмотри, потом и суди, ага.

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 20 сентября 2016, 18:22

      для понимания надо сыграть с зенитом или цска

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 20 сентября 2016, 18:13

      Поиграешь и поймешь, что к нам едут только за баблишком.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > карасевщина 21 сентября 2016, 07:48

      И при чем здесь Ростов? У вас фобии по этому поводу?

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