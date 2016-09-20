Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыжиков: «Наша задача – найти болезнь и вылечить ее»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги от «Зенита» (1:4). По словам стража ворот, в командном организме казанской команды появилась болезнь.

    «У нас совсем другой план был на игру. У меня нет слов описать, что не получилось. У нас все не получилось. Надеюсь, разберем с тренерским штабом ошибки. Наша задача найти болезнь и вылечить ее. Думаю, будем заниматься. Кубок России – это один из вариантов реабилитироваться за эту игру», – заявил вратарь.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2016 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 22:05

      Ахахах! Вылечить болезнь? А если это рак?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      порт 20 сентября 2016, 18:02

      У меня нет слов описать, что не получилось.
      ================================
      С Днём рождения Серёга.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 сентября 2016, 17:39

      Рубин при Курбане достиг высот, а сейчас в клубе идет полная пертурбация состава и игроков, неясно сможет ли новый тренер вывести команду в лидеры?!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > a-rakhmatov 20 сентября 2016, 22:04

      Падение началось ещё при Курбане.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 сентября 2016, 16:58

      Терапевт! Кубок России - это возможность умирающему сделать вид, что он совершенно здоров! Не более того... А вот следующие матчи в РФПЛ покажут, возможно ли терапевтическое лечение вообще?! Или нужно ложиться либо сразу в гроб, либо на стол хирурга?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 20 сентября 2016, 16:53

      болезнь испанская грасия называется

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Артемка 82 20 сентября 2016, 16:49

      Эта проблема началась после того, как наглым образом выгнали Курбана Бекиевича! даже Гена Орлов сказал, что в последний раз Рубин Зеню нагибал при Бердыеве! Это проклятие вам Казань и лично Минниханову - такое же как у португальской Бенфики!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 сентября 2016, 16:27

      "резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 20 сентября 2016, 16:17

      Бердыев, он бы вытащил из болота,но это,наверное,невозможно по многим причинам...С этим тренером (испанского происхождения) толку не будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 20 сентября 2016, 16:01

      Почему Карадениз и Квирквелия не играет? Почему Лестьен с самого начала не вышел? Камболов, Каннуников, Оздоев - играют давно - результатов ноль. Скамейка длинная а выпускают этих игроков. Неужели остальные менее готовы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 20 сентября 2016, 15:54

      Не понимаю почему все пытаются сделать фокус на кубке? Денег там нет, так еще последние туры потом бороться за выживание! Играйте в чемпионате нормально

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11