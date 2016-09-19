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    Грасия: «Результат отражает ход игры»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча седьмого тура против «Зенита» (4:1).

    «Думаю, результат отражает ход игры, «Зенит» в этом матче был сильнее нас. С первых же минут мы предоставили «Зениту» слишком много свободы, что и привело к итоговому счету.

    Замена Рочины на Лестьенна? Мы держали лимит в уме, «Зенит»изначально почувствовал себя комфортно на левом фланге. Выпустив Лестьенна, мы пытались сбалансировать игру», – сказал Грасия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2016 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      RЕАLMADRID1902 20 сентября 2016, 08:35

      Рочина лучший в последних матчах у Рубина. Его замена очень удивила и разочаровала. Лучше бы Жонатаса убрали. Он никакой, пешеход.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 19 сентября 2016, 23:22

      А Лестьен понравился, техничный, быстрый такой игрок, ищет пространство.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 22:53

      Признал очевидное.

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