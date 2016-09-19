Мата: «У нас нет времени на траур»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал последние неудачные результаты команды.

«Как я всегда говорю, самое лучшее в футболе – это то, что игра постоянно проверяет тебя. Победы не продолжаются слишком долго, то же происходит с поражениями. Всегда есть шанс все изменить в скором времени

Две игры на этой неделе дадут нам возможность показать на поле наши гордость и мастерство. Нет времени на траур. Мы должны реагировать», – сказал Мата.

Напомним, «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» и «Уотфорду» в АПЛ, а также уступил «Фейеноорду» в Лиге Европы.