«Спорт-Экспресс»: губернатор Тульской области не предлагал Аленичеву вернуться в «Арсенал»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не предлагал бывшему главному тренеру «Спартака» Дмитрию Аленичеву возглавить «Арсенал». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший игрок «Арсенала» Евгений Савин поделился информацией о том, глава области предложил специалисту пост главного тренера клуба.

Напомним, Аленичев возглавлял «Арсенал» с 2011 года по 2015, затем работал в «Спартаке», который покинул после поражения от АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.