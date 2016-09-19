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    Аленичев может вернуться в тульский «Арсенал»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев может вернуться в тульский клуб. Об этом сообщил экс-форвард «канониров» Евгений Савин.

    «Инсайд. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сделал предложение Дмитрию Аленичеву возглавить «Арсенал». Нужен ли Туле Аленичев, друзья?» – сообщил Савин.

    Напомним, что Аленичев возглавлял «Арсенал» с 2011 по 2015 год. На данный момент наставником туляков является Сергей Павлов, под руководством которого команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Instagram

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    19.09.2016 17:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1126

      richi 19 сентября 2016, 22:49

      Да, самое время вернуть заслуженного тренера. Аленичев проторенной дорогой вернет Арсенал в ПерДив

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      ZenitVelikZzzZZZxXxx 19 сентября 2016, 19:21

      вместе в ФНЛ вылетать веселее)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 сентября 2016, 18:21

      Не...хватит тульскому...Пусть идет в английский...И пусть сидит там, пока они гады, санкции не отменят...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 19 сентября 2016, 18:16

      пусть мяса наберет для возврата!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 сентября 2016, 18:15

      а почему бы и нет пусть стажируется у Павлова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 19 сентября 2016, 17:58

      сбитый летчик)))

      2
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