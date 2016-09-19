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    Налдо: «В «Краснодаре» меня привлекла инфраструктура»

    Защитник «Краснодара» Налдо, забивший первый гол за «быков» в матче 7-го тура чемпионата России против «Ростова», поделился своими впечатлениями от победы.

    – Мы победили благодаря нашей команде. Мы очень верили в победу и изменили счет.

    – Погодные условия сильно мешали играть?

    – Да, конечно. Игра была другой, мы привыкли к иному футболу.

    – Как в команде восприняли отставку Олега Кононова? Чем лично вам запомнился этот тренер?

    – Я его очень мало знал, мало провел времени при нем. Потому не могу сказать.

    – Что в перерыве сказал Игорь Шалимов?

    – Он сказал, что нужно верить в результат, что мы можем его изменить. Нам нужно было делать то, что мы умеем.

    – В раздевалке после матча было шумно. Что там происходило?

    – Мы были просто очень рады, скажем, приобрели больше мотивации на следующие матчи. Просто счастье.

    – Чем вас привлек «Краснодар»? Долго ли вы думали перед принятием решения о переходе сюда?

    – Меня привлекла инфраструктура «Краснодара». Также мой агент много хорошего рассказывал об этой команде, о возможности играть в ней. Думаю, поэтому перешел сюда.

    – Какие у вас эмоции от игры при Игоре Шалимове?

    – Я все еще продолжаю знакомство с ним, мало его знаю. Думаю, мы будем расти вместе с ним.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2016 00:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 сентября 2016, 13:02

      Хорошее приобретение. В команду вписался.

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 сентября 2016, 11:01

      Инфраструктура и деньги. Деньги и инфраструктура. Деньги.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 19 сентября 2016, 00:47

      Налдо: «В «Краснодаре» меня привлекла инфраструктура... Хотя, о чем это я)) Бабло конечно))))»

      -3
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 19 сентября 2016, 00:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      - а что именно ?
      - её нет как таковой )

      -6
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      ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > qweewqqweewq 19 сентября 2016, 01:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы что суки обиделись

      -5
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