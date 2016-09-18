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    Мамаев пропустит около месяца из-за травмы

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет помочь своей команде на протяжении ближайшего месяца из-за травмы. Об этом после матча с «Ростовом» заявил исполняющий обязанности главного тренера «быков» Игорь Шалимов.

    «У Мамаева вновь травма, он пропустит около месяца», – заявил Шалимов.

    Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России 28-летний хавбек провел лишь три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2016 23:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +104

      M.B. 19 сентября 2016, 14:26

      Одним подонком меньше.
      Обошлись без него.
      И отлично.
      Пусть сидит в дубле и не высовывается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 сентября 2016, 06:27

      да хоть весь сезон..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 сентября 2016, 06:24

      Жаль,мог помочь Краснодару!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 18 сентября 2016, 23:39

      И что?

      -1
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