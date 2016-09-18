Мамаев пропустит около месяца из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет помочь своей команде на протяжении ближайшего месяца из-за травмы. Об этом после матча с «Ростовом» заявил исполняющий обязанности главного тренера «быков» Игорь Шалимов.

«У Мамаева вновь травма, он пропустит около месяца», – заявил Шалимов.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России 28-летний хавбек провел лишь три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.