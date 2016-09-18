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    Рочина: «Рубин» год не играл в еврокубках? Мы должны это исправить и пробиться в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина выразил мнение, что казанский клуб по итогам нынешнего сезона должен пробиться в еврокубки. Отметим, что на данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

    – Какие цели вы ставите перед собой в нынешнем сезоне?

    – Я очень хочу помочь «Рубину» попасть в еврокубки. Сколько лет команда там не играла? Год? Мы должны это исправить. Отлично, если это будет Лига чемпионов. Если говорить о себе, то избежать травм и помогать партнерам. Я не зациклен на голах. Отдать пас для меня такое же счастье.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2016 15:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 сентября 2016, 18:14

      Пока впечатление несыгранности и недопонимания(в Рубине) преобладают над другими компонентами игры.Игроки не понимают,что хочет от них тренер...Работа идет,но в правильном ли направлении?Надеемся на улучшение качества игры,а значит на пополнение очкового запаса...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 сентября 2016, 17:06

      Для начала верните Курбана....потом можно и поговорить и былом)))

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 18 сентября 2016, 16:16

      следующий матч покажет насколько вы готовы к ЛЧ...

      -2
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 18 сентября 2016, 16:04

      ильдарка ты тут ? гы гы гы

      0
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