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    Рочина: «Причина пробуксовки «Рубина» на старте сезона лишь одна – новая команда»

    Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился мнением о причинах неудачного выступления казанского клуба на старте сезона. Отметим, что на данный момент команда занимает в турнирной таблице чемпионата России 12-е место.

    – Я еще не успел до конца разобраться в РФПЛ. Еще не изучил все команды, я в поиске ходов. Мы сыграли всего шесть матчей. А в футболе ты учишься от матча к матчу.

    – Пробуксовка «Рубина» на старте связана с этим же?

    – Здесь я не буду оригинальным. Причина лишь одна: новая команда. Необходима адаптация. Сейчас мы совершенствуемся.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2016 12:27
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