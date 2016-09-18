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Тихонов: «В преддверии игры с ЦСКА у нас очень много больных»

18 сентября 2016, 07:56
1

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов пообщался с журналистами после матча 13-го тура ФНЛ с «Сибирью» (1:1).

– Местами «Сибирь» играла хорошо, местами мы выглядели неплохо. Считаю, что счет закономерный. Голы были красивые. Хорошая ничейная игра, сибирское дерби. Думаю, народ остался доволен.

– «Енисей» сегодня играл не в оптимальном составе?

– Да, у нас очень много травмированных, и сегодня еще один футболист получил травму. В преддверии игры с ЦСКА у нас очень много больных. Эпидемия травм началась с матча против «Тосно» и продолжается.

– Как вам газон?

– Мне кажется, он никого не устраивает. У нас современный вид спорта, но на таких полях... Это не только мои претензии, но, думаю, всех команд, включая ваших футболистов. Неужели нельзя нормальный газон постелить? Здесь же не надо все менять – только поменять верх, чтобы и ваша команда играла лучше и чаще побеждала. Все хотят играть на нормальных полях.

А здесь насыпали крошки на зеленую траву, и травы нет – одна крошка.

Напомним, что «Енисей» и ЦСКА сыграют в рамках 1/16 финала Кубка России 21 сентября.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ ЦСКА Енисей Тихонов Андрей
Комментарии (1)
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Doktor Dik
1474302442
ЦСКА выиграет с минимальным преимуществом, к сожалению
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