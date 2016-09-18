Обертан: «Перед матчем было хорошее предчувствие»

Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан пообщался с журналистами после выездной победы над «Уралом» (1:0) в матче 7-го тура РФПЛ. Напомним, что в этой игре хавбек отличился забитым мячом.

«Перед матчем было хорошее предчувствие. Предыдущая выездная игра завершилась вничью для нас – тоже неплохой, в принципе, результат. Теперь перед игрой с «Зенитом» у нас хороший задел.

Кому хочу посвятить свой первый гол за Анжи»? Может, не кому-то конкретному, но моей семье и фанатам «Анжи». В эпизоде с голом, мне кажется, мои действия оказались для защитников «Урала» неожиданными. Передо мной образовалось пространство, чтобы я продвинулся. Хорошенько приложился по мячу, и результат не заставил себя ждать.

Центрфорвард – это не моя позиция. Я предпочитаю играть не совсем на фланге, но и не центрального нападающего, которому несколько иначе приходится ускоряться, менять направление движения. Но по этой моей нынешней позиции могу ещe добавить, что нет ничего лучше, чем забивать голы.

Готов ли сыграть в ближайшем кубковом матче с «Мордовией»? Кубковые игры никогда не бывают простыми, об этом говорит мой опыт выступлений во Франции и в Англии. Нас ждeт серьeзный матч. Я надеюсь, что мы выиграем. А затем у нас очень сильный соперник в лице «Зенита». Надеюсь, что к тяжелому поединку с ним мы подойдeм с уверенностью в своих силах. Сыграю ли я в Саранске? Все зависит от главного тренера. Я соглашусь с любым его решением», — сказал он.