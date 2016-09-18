Каррагер: «Погба стоит столько, что Моуринью должен изменить схему ради него»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о том, как главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью следует использовать Поля Погба.

«Моуринью пользуется схемой 4-2-3-1, но Погба испытывает проблемы при такой системе и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Франции.

Если он перейдет на 4-3-3, то это вызовет последствия для других игроков, в том числе для Мхитаряна и Руни, который сейчас играет на позиции десятого номера.

Должен ли тренер менять схему ради одного футболиста? Если он стоит 90 миллионов фунтов, то ответ – да», – сказал Каррагер.