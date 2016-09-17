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    Скрипченко: «Анжи» больше хотел выиграть в матче с «Уралом», поэтому заслужил победу»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко считает, что его подопечные заслуженно уступили в поединке седьмого тура РФПЛ с «Анжи» (0:1). По словам наставника екатеринбуржцев, команда из Махачкалы проявила большую волю к победе.

    «Причины поражения? Соперник больше хотел, заслужил эту победу. Попытались оказать давление во втором тайме, но, к сожалению, завершающая фаза страдает. Приходится говорить об исполнительском мастерстве. Те удары, которые были по воротам соперника, или Беленов забирал, или выше ворот летел мяч.

    Поздравляю соперника с победой. В жизни нашей команды наступает непростой период, поэтому надо постараться выйти с честью из этого положения. Надо работать дальше, и я думаю, что все-таки лучшие времена настанут для нас», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 18:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 17 сентября 2016, 23:12

      успехов УРАЛу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 сентября 2016, 21:40

      Блин, за кого играл уралец Чантурия?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 17 сентября 2016, 19:13

      Дело в Анжи..... к сожалению, всё гораздо хуже....
      Смородская гоняла Супер-Пупер ФОРВАРДА РАСПИСНОГО не один год и наконец-то выгнала...... СУПЕР-ПУПЕР выгнал КУБАНЬ в ФНЛ.... теперь вопрос: КАКОЙ УМНИК ПРЕДЛОЖИЛ УРАЛУ КУПИТЬ ЭТОТ СИНИЙ ТАЛИСМАН?????????

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