Жиров: «Сложно сейчас говорить о моем возможном возвращении в «Анжи»

Защитник «Томи» Александр Жиров, проведший сегодня свой дебютный матч за сибиряков против тульского «Арсенала» (1:0) в рамках седьмого тура РФПЛ, отметил, что испытывает радость от перехода в стан томичей. Игрок начинал нынешний сезон в «Анжи», однако в конце августа сменил клубную прописку. В игре с «канонирами» он записал на свой счет голевую передачу.

«Для меня главным в этом матче было хорошо сыграть в обороне, чтобы команда не пропустила, выполнять требования тренера. Думаю, мы сегодня отлично справились и заслуженно победили. Был рад переходу в «Томь». Для меня важна игровая практика. Более того, Томск находится недалеко от моего родного города, это тоже большой плюс. Приезжал сюда еще в детстве играть в футбол, но не думаю, что в психологическом плане это как-то поможет. Я получаю удовольствие от футбола и от того, что выхожу на поле. Конечно, если твоя команда РФПЛ находится в твоем родном городе – это плюс, но и так не страшно. Тем более в «Томи» большая и дружная команда, так что впечатления только положительные.

Не знаю, вернусь ли в будущем в «Анжи». В футболе можно вернуться и через два года, и через пять. Сложно загадывать, не представляю, где окажусь в будущем. Карьера футболиста изменчива. Сейчас играю за «Томь» и рад тому, что сегодня мы выиграли», – сказал Жиров.