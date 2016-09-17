Жонатас: «Надеюсь забить «Зениту» то, что не забил «Уралу»

Форвард «Рубина» Жонатас подчеркнул, что надеется исправиться в матче седьмого тура РФПЛ с «Зенитом» за неиспользованные моменты в предыдущей игре с «Уралом». Встреча состоится в понедельник, 19 сентября в 19:30 мск.

«Мы длительное время не могли одержать победу, и от этого команде было непросто. Очень рад, что нам удалось добыть три очка в игре с «Уралом». Я имел шанс поразить ворота, но, к сожалению, не вышло. Но я не отчаиваюсь и, дай Бог, смогу исправиться в ближайшем матче с «Зенитом», – сказал Жонатас.