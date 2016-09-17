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Жонатас: «Надеюсь забить «Зениту» то, что не забил «Уралу»

17 сентября 2016, 12:53
9

Форвард «Рубина» Жонатас подчеркнул, что надеется исправиться в матче седьмого тура РФПЛ с «Зенитом» за неиспользованные моменты в предыдущей игре с «Уралом». Встреча состоится в понедельник, 19 сентября в 19:30 мск.

«Мы длительное время не могли одержать победу, и от этого команде было непросто. Очень рад, что нам удалось добыть три очка в игре с «Уралом». Я имел шанс поразить ворота, но, к сожалению, не вышло. Но я не отчаиваюсь и, дай Бог, смогу исправиться в ближайшем матче с «Зенитом», – сказал Жонатас.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Жонатас
Комментарии (9)
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yaran56
1474111777
Да неплохо было бы зинку надрать.
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Zeff
1474113867
Для этого надо будет хотя бы на половину поля Зенита перейти. А вообще, вас ждёт разгром!
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rubinovyi2
1474116257
На Бога надейся,да сам не плошай!
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1bear
1474183857
...губу "закатай"...
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Chernyi Lis
1474187472
давай поназабивай бомжам..
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Grelas
1474205462
Во сне ты можешь все, что угодно сделать, а вот наяву...
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Zeff
1474229713
Жонатас, это кто? Литвин какой то?
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Grelas
1474273676
Перед следующим матчем Рубина, Жонатас: "Надеюсь забить Томи то, что не забил Зениту".
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