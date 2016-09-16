Евдокимов: «Игроки «Оренбурга» показали всем, что умеют играть в футбол»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов остался удовлетворен игрой своих подопечных в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» (1:3).

«Понятно, что это «Спартак», у которого очень много индивидуально сильных футболистов, но я считаю, что мы держались достойно. Мы создали немало голевых моментов, может, даже больше, чем «Спартак», но в итоге проиграли.

Да, это «Спартак», но сегодня мы всем показали, что умеем играть в футбол», – заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».