Дубль Промеса приносит «Спартаку» три очка в Оренбурге

Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счет в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» уже на второй минуте. Футболист сборной Голландии смог поразить ворота Дмитрия Абакумова красивым ударом с дальней дистанции.

В конце первого тайма хозяева поля усилиями Благо смогли восстановить равенство. Во второй половине игры Промес и Джано сделали счет для красно-белые комфортным.

0:1 – Промес, 2

1:1 – Благо, 41 (с пенальти)

1:2 – Промес, 66.

1:3 – Джано, 69.