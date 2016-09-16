Дубль Промеса приносит «Спартаку» три очка в Оренбурге

Обидно с такой игрой в Ле бы зажгли
Хотя защите пиноков надо надовать в игре с ЦСКА и Зенитом такое не прощают
Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счет в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» уже на второй минуте. Футболист сборной Голландии смог поразить ворота Дмитрия Абакумова красивым ударом с дальней дистанции.
В конце первого тайма хозяева поля усилиями Благо смогли восстановить равенство. Во второй половине игры Промес и Джано сделали счет для красно-белые комфортным.
0:1 – Промес, 2
1:1 – Благо, 41 (с пенальти)
1:2 – Промес, 66.
1:3 – Джано, 69.