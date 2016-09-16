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    Дубль Промеса приносит «Спартаку» три очка в Оренбурге

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес открыл счет в матче 7-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга» уже на второй минуте. Футболист сборной Голландии смог поразить ворота Дмитрия Абакумова красивым ударом с дальней дистанции.

    В конце первого тайма хозяева поля усилиями Благо смогли восстановить равенство. Во второй половине игры Промес и Джано сделали счет для красно-белые комфортным.

    0:1 – Промес, 2

    1:1 – Благо, 41 (с пенальти)

    1:2 – Промес, 66.

    1:3 – Джано, 69.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 18:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +265

      Himik007 17 сентября 2016, 00:42

      Обидно с такой игрой в Ле бы зажгли

      Хотя защите пиноков надо надовать в игре с ЦСКА и Зенитом такое не прощают

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 16 сентября 2016, 23:27

      Промес очень силён

      2
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      Рейтинг: +331

      NapaS 16 сентября 2016, 20:53

      Молодцы! Взяли свои 3 очка, которые и должны были брать.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 сентября 2016, 20:05

      Что и требовалось доказать… И о чём я уже писал… Если Ребров играет весь матч, то он способен творить чудеса! Если же стоит весь матч так, что способен за воротами на мангале шашлыки нажарить для двух команд и даже всего технического персонала (была в Германии такая карикатура на Нойера и «Баварию»), то жди от него косяков!
      Каррера опять проявил удивительную прозорливость в части ротации состава именно на этот матч. Ну а всё остальное вы видели сами. Заслуженная и теперь уже закономерная победа «Спартака». С нетерпением ждём матчей красно-белых с ЦСКА, «Зенитом» и «Ростовом». Результат предсказывать не берусь, но «мальчиком для битья», как это было при Аленичеве, он уже точно не будет! Повезло, наконец, Федуну с тренером. Это ему как награда за построенный стадион. Гинеру же везение не требуется. Ему нужно просто убрать «кресло-качалку» с тренерского мостика и назначить ТРЕНЕРА! Гончаренко, Черчесова, Непомнящего, Долматова, Кононова, Бердыева, да кого угодно! Но ТРЕНЕРА! И команда заиграет в Его Величество Футбол!

      3
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > cska-62 17 сентября 2016, 00:44

      Защита пока слабая даже мертвый локо раз пять мог забить
      А так пока радует глаз игра Красно Белых

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ROSTOV SUPER 17 сентября 2016, 00:45

      Лобановский был тренером. Пусть и не волшебником, как те же Бесков или Садырин, ибо имел в своём распоряжении почти все лучшие футбольные живые ресурсы Советского Союза, но тренером со своей "аритмией" и игровыми схемами. Он не занимался "вымучиванием очков" и не выдумывал схему "Бей-Блохин-Беги", хотя скоростью Олег Блохин славился не меньше, чем Ахмед Муса, и когда было нужно, то ею пользовался... :-))))) Но в рисунке общей игры команды...

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      cska-62 > Himik007 17 сентября 2016, 00:52

      Игра стала цельной во всех линиях. Ребров остался проблемой, когда весь матч стоит! Когда играет, то по игре в створе вообще таких ещё поискать... Уверен, что Каррера ещё натаскает молодых защитников... Мало, кто помнит уже, как братья Березуцкие начинали... А Газзаев в них верил и учил их играть... Так Слуцкий до сих пор на газзаевской защите паразитирует... Ну и на мастерстве отдельных игроков атаки. Никакой цельной и командной игры он же создать просто не способен. А вот от бердыевской связки Натхо-Ерёменко, что ему подарили, он зря отказался... И это ещё ЦСКА аукнется...

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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 16 сентября 2016, 19:16

      Всех с ПОБЕДОЙ!!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 сентября 2016, 18:59

      Ну скулите скулите кони с бомжами,что вам еще делать остается.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 16 сентября 2016, 18:58

      Если Джано забивает то делает это со вкусом, Очередной красавец гол Джани!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > lra 16 сентября 2016, 22:39

      будете? я про одно ты мне про другое, я пишу что Джано если забивает то делает это красиво, я в РФПЛ нейтралитет.

      1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 16 сентября 2016, 18:56

      Оренбург явно заинтересован бонусами Зенитом,,,,,как бы не меняли названия а всё равно Оренбург газпромоский

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      Рейтинг: +224

      Ele13 16 сентября 2016, 18:50

      Спартак, конечно, прекрасен. Как давно этого не было! Видно, как с душой играют парни. Да и Оренбур неплохоиграет для новичка Лиги.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 сентября 2016, 18:36

      Оле ола и прочие насекомые, типа товроса и жира - захлебнитесь своей желчь )))))

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