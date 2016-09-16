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Лам, Алаба и Мюллер не помогут «Баварии» в матче с «Ингольштадтом»

16 сентября 2016, 15:32
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Наставнику «Баварии» Карло Анчелотти придется обойтись без помощи защитников Филиппа Лама и Давида Алабы, а также нападающего Томаса Мюллера в домашнем матче 3-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта».

«Алаба, Мюллер и Лам недоступны и не сыграют с «Ингольштадтом». Роббен и Боатенг будут в заявке, но начнут матч на скамейке запасных. Коман также восстановился. Он очень хорошо работал на тренировках и будет играть. Хуммельс тоже выйдет на поле.

Для нас важно продолжить победный путь, но в матче с «Ингольштадтом» нам нужно будет сохранять этот настрой. Любой матч может оказаться для нас сложным. Нам будет противостоять очень быстрая команда, стремящаяся показывать зрелищный футбол. Мы должны будем выложиться на 100%», – заявил Анчелотти.

Матч «Баварии» против «Ингольштадта» пройдет 17 сентября.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Германия Бавария Ингольштадт Лам Филипп Мюллер Томас Алаба Давид Анчелотти Карло
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