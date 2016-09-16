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    Грасия: «Мы будем играть на победу и с «Зенитом»

    Наставник «Рубина» Хави Грасия перед матчем с «Зенитом» заявил, что он настраивает своих подопечных играть только на победу. Напомним, что встреча пройдет в рамках 7-го тура РФПЛ 19 сентября в Санкт-Петербурге.

    «Первая победа нас раскрепостит, и она стала наградой за ту работу, которую ребята проделали за долгое время. Мы будем играть на победу и с «Зенитом». Мы знаем, что это непростая команда, которая больше всех забила голов. Эти качества «Зенит» показал и во вчерашней игре. Однако никто не отнимает у нас надежды одержать очередную победу. Мне нравится играть против любых команд, и нет особенных предпочтений. Особенно мне нравится побеждать. «Зенит» – сильный коллектив, но мы не боимся играть ни против кого.

    Главные действующие лица матча – это футболисты. Я не вижу тут дуэли тренеров и не готов рассматривать вопрос в таком ключе. Хотел бы отметить Хави Гарсию, Витселя, Жулиано, Маурисио, Артема Дзюбу, который очень хорошо действует в верховых единоборствах. Отметил бы в целом коллективную игру команды. Не люблю говорить по поводу нашего состава. Прежде мы должны посмотреть, как игроки действуют на тренировках, оценить их взаимодействия. Также нужно оценить и тех ребят, которые внесли свой вклад в победу над «Уралом». Я доволен игрой многих», — сказал он.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.09.2016 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 16 сентября 2016, 18:06

      Порвем зеньку , как тузик грелку.

      -2
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      Рейтинг: +332

      семечкин 16 сентября 2016, 13:17

      ГЛАВНОЕ, ПРИ ОТЛОЖЕННОМ ШТРАФЕ НЕ БЕЖАТЬ К СВОИМ ВОРОТАМ!!!!

      -2
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      Рейтинг: +61

      badryashev 16 сентября 2016, 12:53

      Выставить состав, как с Уралом. Может Лестьена в старте вместо Жонатаса. Оптимальный состав.

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