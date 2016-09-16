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  • Экс-игрок «Локомотива» и «Томи» Тигорев завершил карьеру футболиста

Экс-игрок «Локомотива» и «Томи» Тигорев завершил карьеру футболиста

16 сентября 2016, 11:07
3

Бывший игрок «Локомотива» и «Томи» Ян Тигорев объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 32-летнего полузащитника стало минское «Динамо».

«Решение закончить карьеру вызревало не один день и далось несложно. Все же в последние два года постоянно случались травмы. Выпал на месяц — вылечился, провел пару-тройку игр — снова повреждение. И так по кругу. После каждого случая казалось, что теперь-то все наладилось. Но травмы шли не переставая. По накопительной системе…

После апрельской травмы решил, что, наверное, с меня хватит. Пришел в раздевалку, про себя ухмыльнулся и махнул на все рукой. Ведь немало времени прошло в тщетных попытках вернуться в норму. За эти годы у меня не было какой-то серьезной травмы, после которой пришлось бы восстанавливаться полгода или год. В основном — мышечные повреждения. То передняя поверхность бедра, то задняя. Эти надрывы лечились месяц. Но когда у тебя таких травм по две-три за сезон, то…» — сказал Тигорев.

Напомним, что в составе «Локомотива» Тигорев выиграл Кубок России и завоевал бронзовые медали российского первенства.

Источник: Pressball
Россия. Премьер-лига Локомотив Томь Тигорев Ян
Комментарии (3)
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Joko21
1474014187
добротный игрок
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luke-c1
1474014583
Хороший опорник был. Успехов
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mahb9ik
1474020995
Блин жаль в Локо просто лучший опорник был
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