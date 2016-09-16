Экс-игрок «Локомотива» и «Томи» Тигорев завершил карьеру футболиста

Бывший игрок «Локомотива» и «Томи» Ян Тигорев объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 32-летнего полузащитника стало минское «Динамо».

«Решение закончить карьеру вызревало не один день и далось несложно. Все же в последние два года постоянно случались травмы. Выпал на месяц — вылечился, провел пару-тройку игр — снова повреждение. И так по кругу. После каждого случая казалось, что теперь-то все наладилось. Но травмы шли не переставая. По накопительной системе…

После апрельской травмы решил, что, наверное, с меня хватит. Пришел в раздевалку, про себя ухмыльнулся и махнул на все рукой. Ведь немало времени прошло в тщетных попытках вернуться в норму. За эти годы у меня не было какой-то серьезной травмы, после которой пришлось бы восстанавливаться полгода или год. В основном — мышечные повреждения. То передняя поверхность бедра, то задняя. Эти надрывы лечились месяц. Но когда у тебя таких травм по две-три за сезон, то…» — сказал Тигорев.

Напомним, что в составе «Локомотива» Тигорев выиграл Кубок России и завоевал бронзовые медали российского первенства.