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    Экс-игрок «Локомотива» и «Томи» Тигорев завершил карьеру футболиста

    Бывший игрок «Локомотива» и «Томи» Ян Тигорев объявил о завершении игровой карьеры. Последним клубом 32-летнего полузащитника стало минское «Динамо».

    «Решение закончить карьеру вызревало не один день и далось несложно. Все же в последние два года постоянно случались травмы. Выпал на месяц — вылечился, провел пару-тройку игр — снова повреждение. И так по кругу. После каждого случая казалось, что теперь-то все наладилось. Но травмы шли не переставая. По накопительной системе…

    После апрельской травмы решил, что, наверное, с меня хватит. Пришел в раздевалку, про себя ухмыльнулся и махнул на все рукой. Ведь немало времени прошло в тщетных попытках вернуться в норму. За эти годы у меня не было какой-то серьезной травмы, после которой пришлось бы восстанавливаться полгода или год. В основном — мышечные повреждения. То передняя поверхность бедра, то задняя. Эти надрывы лечились месяц. Но когда у тебя таких травм по две-три за сезон, то…» — сказал Тигорев.

    Напомним, что в составе «Локомотива» Тигорев выиграл Кубок России и завоевал бронзовые медали российского первенства.

    Источник: Pressball

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    16.09.2016 11:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 16 сентября 2016, 13:16

      Блин жаль в Локо просто лучший опорник был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 16 сентября 2016, 11:29

      Хороший опорник был. Успехов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 сентября 2016, 11:23

      добротный игрок

      2
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