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    Ромуло: «Каррера живет игрой вместе с нами»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о том, как ему работается под руководством главного тренера Массимо Карреры, который возглавил команду по ходу текущего сезона.

    – Можно сказать, что матч с «Локомотивом» – пока лучший в исполнении «Спартака»?

    – Возможно. Мы боролись, цеплялись за победу. Но впереди еще много трудных матчей, в которых должны показать тот же настрой.

    – Все были удивлены, что в составе появился Промес. Перед матчем говорилось, что у него травма.

    – Думали, он не сможет сыграть. Но Промес – парень, который тщательно следит за своим здоровьем, выполняет все необходимые тренировки и процедуры. Хорошо, что он все же сыграл.

    – Попов опять забил красиво. Он только так и умеет?

    – Он и правда забивает только красивые мячи. Но это же здорово! И ему самому, и нам такие шедевры придают уверенность.

    – «Спартак» пропустил всего один гол в шести матчах чемпионата. В чем успех?

    – Тренер всегда нам говорит: «Оборона – главное, вы должны научиться защищаться. Научились – идите забивать голы». Как видите, все получается.

    – Насколько Каррера эмоционален?

    – Он очень энергичный, всегда активен, что-то говорит, подсказывает, жестикулирует. Тренер живет игрой вместе с нами.

    – Как Каррера мотивировал на матч с «Локо»?

    – Как и на все остальные матчи, не было особенного подхода. Каррера всегда говорит, что нужно уважать соперника, но понимать, что у нас есть все, чтобы побеждать. Теперь играем сердцем, а не только головой.

    – Это какие-то специальные мотивирующие речи?

    – Просто общение. Каррера напоминает, что мало выиграть одну встречу у сильного соперника, чтобы впадать в эйфорию. Матчей много, и чтобы стать чемпионами, побеждать нужно часто.

    – Тренер со всеми сразу говорит или индивидуально общается тоже?

    – Зависит от ситуации. Чаще со всеми сразу, но если считает нужным, разговаривает один на один.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2016 09:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 16 сентября 2016, 20:20

      Видно, что Каррера заряжен энергией, весь в игре - это передается игрокам, что сказывается положительно

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 16 сентября 2016, 11:50

      Ромуло: «Каррера живет вместе с нами, но чаще со мной»

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Klaido 16 сентября 2016, 15:28

      Вы, что это, петушок, раскукарекались. Вам ведь пора урожай с огорода вывозить, а Вы чтением комментариев увлеклись.

      -1
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      Рейтинг: +215

      iuda 16 сентября 2016, 10:37

      Один на один и ещё некоторым в душу. А кто и тогда не понял - то в Анжи

      1
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