Лига Европы. «Аякс» переиграл «Панатинаикос», «Стандарт» и «Сельта» не выявили сильнейшего

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Аякс» оказался сильнее «Панатинаикоса» со счетом 2:1. В составе амстердамцев забивали Бертран Траоре и Хайро Ридевальд, за хозяев отличился Маркус Берг.

В другой встрече группы «Стандард» не определили победителя «Сельта».

Лига Европы. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

Стандард (Бельгия) – Сельта (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Доссеви, 4; 1:1 – Росси, 13.

Панатинаикос (Греция) – Аякс (Голландия) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Берг, 6; 1:1 – Траоре, 34; 1:2 – Ридевальд, 67.

Удаления: Иванов, 69 – Зиех, 79.

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