Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Андре Марринер (Бирмингем)

Панатинаикос - Аякс

15.09.2016, Четверг, 22:05 мск Афины, стадион Апостолос Николаидис Лига Европы, 1 тур Панатинаикос - Аякс
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 6 4 2 0 11:6 +5 14
2. Сельта 6 2 3 1 10:7 +3 9
3. Стандард 6 1 4 1 8:6 +2 7
4. Панатинаикос 6 0 1 5 3:13 -10 1
...
  • Читайте нас: 