Лига Европы. «Краснодар» с минимальным счетом переиграл «Зальцбург»

«Краснодар» с победы стартовал в групповой стадии Лиги Европы, с минимальным счетом одолев австрийский «Зальцбург».

Единственный мяч в первой половине игры после ошибки соперника забил Жоаозиньо. Добавим, что эта встреча стала дебютной для Игоря Шалимова на посту временно исполняющего обязанности главного тренера.

Отметим, что также в нашей группе находятся «Ницца» и «Шальке».

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 1-й тур

Зальцбург (Австрия) – Краснодар (Россия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Жоаозиньо, 37.

Зальцбург: Вальке, Ульмер, Миранда. Чалета-Цар, Уисдом (Ляйтнер, 30 (Вандерсон, 80)), Упамечано, Минамино, Самассеку (Даббур, 73), Бериша, Лазаро, Сориано.

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гринквист, Петров, Жоаозиньо (Калешин, 72), Каборе, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберезкин (Лаборде, 60), Смолов.

Предупреждения: Самассеку, 67. Сориано, 90 – Петров, 47. Каборе, 51. Лаборде, 86.

Удаление: нет – Петров, 71.