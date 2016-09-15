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Рой Кин: «Особенный – Гвардиола, а не Моуринью»

15 сентября 2016, 18:52
9

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил свое восхищение главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«В Манчестере сейчас два тренера. Моуринью считает себя особенным, но я думаю, что особенный Гвардиола.

Мы и раньше видели хороший старт в исполнении «Сити», но затем команда постепенно сбавляла обороты. Не думаю, что подобное произойдет под руководством Гвардиолы. Хосеп – очень смелый тренер, который постоянно ищет новые вызовы. Не хотел бы оказаться на его пути», – заявил Кин.

Напомним, что «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы одержал на старте АПЛ четыре победы в четырех матчах.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Кин Рой Гвардиола Хосеп
Комментарии (9)
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тётя ASYA
1473955603
хорошо Хосе начал и в лиге и в чемпе
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EsKamilio
1473956462
Посмотрим что будет после боксинг дэй. В апл очень важно рассчитать силы на всю дистанцию. Моур пока просто опытнее.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1473957706
В интервью двенадцатилетней давности, Жозе, вспоминая о своей работе в Барселоне, с особой теплотой отзывался о Пепе. Дескать завсегда душевно с ним за футбол поговорить можно было. И чем чёрт не шутит, может даже получится из него какой-никакой тренер.
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Chelsea 1997
1473962215
Особенный только один и это Жозе Моуринью
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zagrizlik
1473965013
Посмотрим в конце года,кто особенный.
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Алексей1988
1473967140
Оба хороших, сильных, харизматичных тренера! В АПЛ вообще в этом сезоне война тренеров! Собрались в одном чемпе такие тренеры, как Пеп, Маур, Конте, Венгер, Раньери, Клопп... Будет жарко и очень интересно!
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Valeron 2705
1473968798
далеко еще свинке до моура, где он работал, в мощной и без него Барсе, и в Баварии, которая при Хайкнесе была просто машиной, а после прихода гвардиолы стала играть в разы хуже, а моур реально особенный, потому, что взять с Порту кубок УЕФА и ЛЧ мало кому по силам, это тебе неи звезд пачками скупать. Да и Интер в те годы был далеко не главным фаворитом ЛЧ, но выйграл.
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MU-fanatic
1473968860
пока соглашусь)!на дерби ребят не смог настроить,да и с составом прогадал(
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Lublucalcho
1473973458
Пока што Маур выглядит исчерпаным. Ничего нового и яркого со старта сезона. Первый серьезный вызов в лице Сити - поражение. А впереди Ливер, Челси... Тоттенхем. Откровенно говоря, не светит ему титул. В Италию ему надо. Снова Интер. Скудетто он там возьмет. Но не АПЛ. Не тот он уже. Я так думаю.
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