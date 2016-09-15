Рой Кин: «Особенный – Гвардиола, а не Моуринью»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил свое восхищение главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«В Манчестере сейчас два тренера. Моуринью считает себя особенным, но я думаю, что особенный Гвардиола.

Мы и раньше видели хороший старт в исполнении «Сити», но затем команда постепенно сбавляла обороты. Не думаю, что подобное произойдет под руководством Гвардиолы. Хосеп – очень смелый тренер, который постоянно ищет новые вызовы. Не хотел бы оказаться на его пути», – заявил Кин.

Напомним, что «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы одержал на старте АПЛ четыре победы в четырех матчах.