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    Караваев: «Мечтаю поиграть в Англии»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы поиграть в Англии и Германии. 21-летний россиянин также признался, что симпатизирует игроку «Баварии» Филиппу Ламу.

    – В какой лиге хотите поиграть в дальнейшем?

    – Мечтаю в Англии играть. Поддерживаю «Челси». Еще симпатизирую Бундеслиге. Там нравится, как играет дортмундская «Боруссия», атмосфера на ее стадионе.

    – Про клубы вы рассказали, а есть игрок, с которого берете пример?

    – Это Филипп Лам. Сейчас он играет в опорной зоне, но хорошо помню его в роли правого защитника. Он капитанит в «Баварии», был капитаном в сборной Германии. Я про него много читал, что он хороший человек, всем помогает. Естественно, следил за ним. Как сейчас помню классный гол Лама на чемпионате мира в 2006 году. Лам — лидер не только на поле, но и вне его. Не назову его кумиром, но игре и поведению симпатизирую.

    – Какие качества вы для себя подчеркнули у Лама?

    – Во-первых, универсализм. Человек может играть на разных позициях. В футболе это очень важно. Я, например, могу сыграть справа и слева в обороне. Еще, наверное, то, что Лам может всегда повести за собой команду. Хотя я сам лидерских качеств в себе не замечал.

    Полностью интервью с Караваевым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 20:23

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