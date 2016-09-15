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  • Нету: «Хочу сыграть на Кубке Конфедераций в России, которая стала для меня вторым домом»

Нету: «Хочу сыграть на Кубке Конфедераций в России, которая стала для меня вторым домом»

15 сентября 2016, 17:08
5

Защитник «Зенита» Луиш Нету признался, что желает выступить в составе сборной Португалии на предстоящем Кубке Конфедераций, который пройдет в 2017 году в России.

«Мне вдвойне хочется там сыграть. Во-первых, моя цель – провести как можно больше матчей за сборную. Во-вторых, турнир пройдет в России, которая стала для меня вторым домом.

Здесь я чувствую себя как дома, так что могу помочь. Правда, в Сочи я не был, в Москве и Казани играл, но не могу сказать, что хорошо знаю эти города. Другое дело – Петербург. Было бы здорово здесь сыграть за Португалию, хотя стараюсь жить настоящим и не загадывать. С кем лучше встретиться в группе – с Россией или Германией? Честно говоря, все равно. Уровень турнира будет высоким, все соперники сильны, так что должно получиться интересно.

Могу заверить, что сборная Португалии отнесется к Кубку Конфедераций серьезно, постарается его выиграть и показать хороший футбол. Еще и потому, что это этап подготовки к чемпионату мира. Начиная с 2000 года Португалия не пропустила ни одного чемпионата мира или Европы, и мы не собираемся эту серию прерывать. Теперь чемпионат мира в России приобретает для нас особое значение, ведь мы постараемся на него попасть в ранге действующих чемпионов Европы, что ко многому обязывает. Нужно поддерживать имидж», – отметил Нету.

Источник: ФИФА
Португалия Зенит Нету Луиш
Комментарии (5)
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Stepanida
1473949990
Может он ещё за Сборную России захочет сиграть
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PopCorn963
1473952809
Ммм, ещё один иностранец, полюбивший Россию.
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товрос
1473954607
скоро в сборной РОССИИ введут лимит на иностранцев
Ответить
deinego77@yandex.ru
1473956115
Питер все футболисты любят. Наверное за его красоту деньги здесь ни причём!
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