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    Борис Игнатьев: «Краснодар» должны возглавить Моуринью с Гвардиолой»

    Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал, кто должен возглавить «Краснодар» после отставки главного тренера Олега Кононова.

    «Возглавить «Краснодар» должен тренер, который будет все выигрывать. Например, дуэт Моуринью вместе с Гвардиолой. Если серьезно, то это должен быть отечественный специалист. У нас есть достойные кандидатуры.

    Что касается Олега Кононова, то я считаю, что его уход не оправдан. Мне очень нравилась работа Кононова. Было видно, как играет команда и что тренер хочет от футболистов. Идеи Кононова не только совпадали с возможностями игроков, но и с видением футбола Сергея Галицкого», — сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 16:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 сентября 2016, 19:27

      Да не, видно было, что в развитии клуб сильно притормозил, да и кто вообще знает, что там на самом деле произошло, может, Кононову тоже захотелось чего-то новенького, может... да мало ли что может быть. И че гадать, кто придет - пройдет время - сами все увидим. А то столько болтовни сразу, столько мнений - купи клуб, и делай, как тебе хочется, а эти только и знают, что решения других людей обсасывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 15 сентября 2016, 20:41

      Безусловно они!!! А в напедение возьмите Неймара с Суаресом и Месси! Нойера в ворота!!! Артист бля...

      -1
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      Рейтинг: +1297

      compka 15 сентября 2016, 19:48

      новые Васюки

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2016, 19:39

      В РФПЛ по итогом прошлого сезона были лучшим Бердыев и Кононов и кто-же может стать лучшим тренером?!

      -1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 15 сентября 2016, 18:53

      Всегда была симпатичен Краснодар. Надеюсь найдут достойную замену.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 сентября 2016, 18:31

      Только вместе. Оба сразу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      McDuff 15 сентября 2016, 17:46

      Люсьен Фавр!

      -3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 сентября 2016, 17:44

      Галицкий сам решит без советчиков!

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 сентября 2016, 17:30

      Полностью согласен с Игнатьевым,добавить нечего...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 15 сентября 2016, 17:08

      Бердыев

      2
      Ответить
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