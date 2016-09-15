Борис Игнатьев: «Краснодар» должны возглавить Моуринью с Гвардиолой»

Да не, видно было, что в развитии клуб сильно притормозил, да и кто вообще знает, что там на самом деле произошло, может, Кононову тоже захотелось чего-то новенького, может... да мало ли что может быть. И че гадать, кто придет - пройдет время - сами все увидим. А то столько болтовни сразу, столько мнений - купи клуб, и делай, как тебе хочется, а эти только и знают, что решения других людей обсасывать.
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев рассказал, кто должен возглавить «Краснодар» после отставки главного тренера Олега Кононова.
«Возглавить «Краснодар» должен тренер, который будет все выигрывать. Например, дуэт Моуринью вместе с Гвардиолой. Если серьезно, то это должен быть отечественный специалист. У нас есть достойные кандидатуры.
Что касается Олега Кононова, то я считаю, что его уход не оправдан. Мне очень нравилась работа Кононова. Было видно, как играет команда и что тренер хочет от футболистов. Идеи Кононова не только совпадали с возможностями игроков, но и с видением футбола Сергея Галицкого», — сказал Игнатьев.