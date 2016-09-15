Бышовец: «Возглавить «Краснодар»? Для начала нужно поговорить с Галицким»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об уходе Олега Кононова с поста главного тренера «Краснодара».

«На сегодняшний день логично оставить у руля «Краснодара» Игоря Шалимова, ведь у него есть вся информация по игрокам и команде. У Игоря выдающийся опыт, также он достаточно плодотворно поработал в стане «быков». Станет ли он главным тренером на постоянной основе — будет зависеть от результата. Понятно, что у «Краснодара» есть проблемы, но с ними можно справиться.

Готов ли я возглавить «Краснодар»? Надо поговорить с Сергеем Галицким, для начала. Кстати, Галицкий — это единственный президент, который вкладывает собственные деньги. Выстроенная работа в клубе и новый стадион вызывает большое уважение», — сказал Бышовец.