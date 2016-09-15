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    Семин: «Локомотив» мог не проиграть «Спартаку»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака» мог закончиться положительно для его команды. Напомним, что встреча, состоявшаяся на «Открытие Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

    – Вы пришли в команду, которая на тот момент не выигрывала, потом была очень эмоциональная победа, а затем поражение в дерби. Такое волнообразное психологическое состояние мешает?

    – Нет. Ничего не мешает. Это часть чемпионата, в котором могут быть и поражения. Тем более, что мы уступили лидеру, который действительно играет неплохо, хотя мы, на мой взгляд, могли и не проиграть. Этот матч мог быть для нас положительным. Но так произошло. Поэтому мы должны разобраться, почему проиграли и двигаться дальше. Об этой встрече уже нет смысла думать и говорить. Она была вчера. Впереди нас ждет другая игра.

    – Матч с «Уфой» станет для вас первым на родном стадионе спустя много времени. Думали об этом?

    – Нет. Я об этом не думаю, потому что к результату это не имеет никакого отношения.

    – Когда поступило предложение от «Локомотива», вам понадобилось какое-то время, чтобы подумать над ним или вы все решили сразу?

    – Мне время не понадобилось.

    – Кепку мы еще увидим, которую вы сняли в прошлом матче?

    – Это чисто внутренние нюансы, которые есть у любого тренера. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2016 12:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 сентября 2016, 16:12

      Теоретически мог, но выиграть нет.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 20:20

      Мог да не смог!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2016, 19:41

      "После пожара хрен насос".....

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2016, 17:35

      Петушка на безболку поменял и сразу не фарт!

      2
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 15 сентября 2016, 16:44

      Старое зачем порошить? Было . И все! Надо дальше жить и играть

      2
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 15 сентября 2016, 13:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Три пенальти на Кутепове и удаление Комбарова и мог. Ой нет, не так! Новая тачка у судьи и все отлично!!! И только скромненько так комментатор заметил - а в англии почему-то пенальти такие ставят.

      -9
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      Рейтинг: +47

      Srres > B-E-S 15 сентября 2016, 15:23

      На сколько надо быть деб....ом что бы писать такую чушь!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > B-E-S 15 сентября 2016, 17:21

      Купи огнетушитель купи, поехавший.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 > B-E-S 15 сентября 2016, 18:10

      ты у врача давно был?

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S > Srres 16 сентября 2016, 08:24

      Насколько надо быть долбоеб.м, что бы этого не замечать.

      -1
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      Рейтинг: +291

      EFR 15 сентября 2016, 12:32

      дак проиграл же

      4
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      Рейтинг: +767

      товрос 15 сентября 2016, 12:26

      а РОСТОВ мог выиграть у БАВАРИИ

      11
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      Рейтинг: +122

      time_killer > товрос 15 сентября 2016, 16:46

      Вот! Тоже самое хотел написать.

      2
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