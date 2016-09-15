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    Караваев: «Лучше перейти в «Спарту», чем оказаться в середняке чемпионата России»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в интервью корреспондентам «Бомбардира» рассказал, почему не захотел остаться в России.

    «Шанса играть в ЦСКА у меня бы не было. А «Спарта» каждый год борется за чемпионство в Чехии, выступает в еврокубках. В прошлом году они обыграли «Краснодар», «Лацио». Лучше было перейти сюда, чем оказаться в середняке чемпионата России. Сейчас у нас в группе «Интер» – топовый клуб. Опыт игры с ним будет очень полезен.

    Естественно, никто не хотел в ЦСКА, чтобы я уходил. Все-таки воспитанник, прошел школу, дубль. Но мне дали шанс прогрессировать и играть в футбол. Иногда Слуцкий интересуется моими делами, поздравляет с победами», – заявил Караваев.

    Полностью интервью с защитником можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 11:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 15 сентября 2016, 14:03

      Правильно мыслишь ! Удачи !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 15 сентября 2016, 13:17

      слуцкий вспоминает, когда набрасывается на хлебный каравай

      -1
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